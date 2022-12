Chinese president waarschuwt in gesprek met Michel voor escalatie in Oekraïne: “Oplossing via politieke weg in ieders belang”

De Chinese president Xi Jinping heeft in een gesprek met Europees Raadsvoorzitter Charles Michel opgeroepen tot inspanningen om de kalmte in Oekraïne terug te brengen. “De Oekraïne-crisis oplossen via de politieke weg is in het belang van Europa en van alle landen in Eurazië”, zei Xi volgens de Chinese staatszender China Central Television na de ontmoeting in Peking.

Het is nu van belang om “escalatie en verdere verspreiding” van het conflict te vermijden en om vredesgesprekken te bevorderen, zei de Chinese president ook nog.

Charles Michel van zijn kant benadrukte dat de EU op China rekent om Rusland via de VN-Veiligheidsraad - waar zowel Peking als Moskou een permanente zetel hebben - op te roepen het VN-mensenrechtenverdrag te respecteren en om bij te dragen aan de inspanningen om de Russische bezetting van Oekraïne te stoppen, stelt zijn woordvoerder in een korte debriefing. Beide leiders drukten ook hun bezorgdheid om de nucleaire dreiging uit.

Veiligheid

De twee leiders hadden het donderdag niet alleen over Oekraïne. Ook de veiligheidssituatie in Oost-Azië, en meer bepaald Taiwan, kwam aan bod. Michel herhaalde dat de EU achter het Eén-Chinabeleid staat, dat inhoudt dat Taiwan, net als bijvoorbeeld Hongkong, nooit als onafhankelijke landen kunnen worden beschouwd.

Tegelijkertijd had de Europese Raadsvoorzitter het ook over de mensenrechten en fundamentele vrijheden, waarvan hij benadrukte dat ze “universeel” zijn. De EU drukte bijvoorbeeld al meermaals haar bezorgdheid uit over de onderdrukking van de Oeigoerse minderheid in de Chinese autonome regio Xinjiang.

Protest

Over de recente protesten in China tegen het strenge zerocovidbeleid maken de diensten van Michel enkel gewag van een “uitwisseling over Coviden de ervaringen daarmee in Europa in China, met inbegrip van de genomen maatregelen en de respons vanuit de samenleving.”

Volgens de woordvoerder van Michel duurde het gesprek tussen Michel en Xi ongeveer 3 uur en ging het om een “open en oprechte dialoog”. Het is van het begin van de coronapandemie in 2020 geleden dat er een ontmoeting op het hoogte niveau plaatsvond tussen de EU en China.