Bombrief toegekomen op luchtmachtbasis in Spanje, de derde in twee dagen tijd: wat is er aan de hand?

Op een Spaanse luchtmachtbasis is opnieuw een bombrief toegekomen, de derde al in twee dagen tijd. Het gaat om een pakket met explosieven dat via de post verstuurd werd en ontdekt werd door een scanner. Het is nog onduidelijk of de bombrieven iets met elkaar te maken hebben.

Alarm in de luchtmachtbasis van Torrejón de Ardoz, net buiten Madrid, donderdagochtend. Een scanner detecteerde er explosieven in een enveloppe die via de post toegekomen was. Een bombrief dus, de derde al in twee dagen tijd. Het pakket werd meteen beveiligd en onderzocht, in de hoop te kunnen achterhalen wie het verzonden heeft.

Woensdag raakte een medewerker van de Oekraïense ambassade in Madrid lichtgewond toen ook daar een bombrief toegekomen was en hij die opende. Ook bij een wapenfabriek in Zaragoza kwam een enveloppe toe met explosieven erin. Daar ontplofte het explosief niet en raakte dus niemand gewond.

Link met Oekraïne?

De bombrieven veroorzaken onrust, omdat voorlopig niet duidelijk is wie ze verstuurd heeft. Door de eerste brief, die toekwam op de Oekraïense ambassade, werd al snel een link gelegd met de oorlog in Oekraïne. Dat land besliste daarop om de beveiliging van al zijn ambassades meteen te verhogen.

“Minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba heeft de opdracht gegeven de beveiliging van alle Oekraïense ambassades te versterken. Hij heeft de Spaanse autoriteiten ook opgeroepen de aanval met spoed te onderzoeken”, zo schreef Oleg Nikolenko, de woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken, woensdagavond op Twitter.

Ook de twee andere bestemmingen die uitgekozen werden voor de bombrief zouden met de oorlog te kunnen maken hebben. Zo wordt al gespeculeerd dat het Spaanse leger en de wapenfabrikant geviseerd werden omdat Spanje een van de Europese landen is die steun biedt aan Oekraïne tijdens de oorlog die Rusland er begonnen is. Bovendien wordt de basis die donderdag een bombrief kreeg ook gebruikt door de NAVO. De Spaanse politie is een onderzoek gestart naar een eventuele band tussen de brieven.