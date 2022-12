Tekort aan muntjes van 5, 10 en 20 eurocent: “Betaal digitaal of breng je muntjes in omloop”

“Betaal digitaal of breng je muntjes in omloop”, zo klinkt de gezamenlijke boodschap van Comeos, Unizo en Febelfin. Door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is er een tekort aan muntstukken van 5, 10 en 20 eurocent. Om dit op te lossen, richten de drie organisaties zich nu in een gezamenlijke oproep tot de consument.

Wanneer je contant betaalt, kan je best zo veel mogelijk gepast betalen bij handelaars, klinkt het. Maar daarnaast kan de consument aankopen zo veel mogelijk digitaal betalen, ook voor kleine bedragen. Daarnaast stellen de drie organisaties voor om de muntstukken van 5, 10 en 20 eurocent in circulatie te brengen door ze aan een goed doel te schenken.

Naar de bank

Consumenten die over grotere volumes van de stukken beschikken, kunnen deze ook bij hun bank binnenbrengen. “Bij veel banken is het voor particulieren gratis om kleine (of grote) volumes munten af te storten, voor grotere volumes hangt er slechts een heel beperkte kostprijs aan vast”, klinkt het. De kost die kan worden aangerekend, is een vergoeding voor de telling, sortering en het transport van de munten. Die kan variëren van nul euro tot enkele euro’s per storting.

Hoewel er vandaag meer dan ooit muntstukken van 5, 10 en 20 eurocent in de omloop zijn, circuleren ze niet voldoende. Door de coronacrisis is het gebruik van contant geld gedaald, waardoor de centjes vaak bij de consument thuis liggen opgepot. Toch is er bij de handelaars een grote vraag naar deze muntstukken, waardoor de organisaties spreken van een tekort aan munten.