De bondscoach zal het niet graag horen: geloof in WK-winst Rode Duivels is klein, Nieuwsblad-lezer wil Roberto Martinez buiten

Na enkele turbulente dagen staan de Rode Duivels voor hun alles-of-nietswedstrijd tegen Kroatië, donderdag op de slotspeeldag in groep F op het WK in Qatar. Wij vroegen uw mening over enkele brandende thema’s. Het resultaat: het geloof in kwalificatie is niet zo groot.

Bijna 5.000 Nieuwsblad-lezers gaven de voorbije uren hun mening in onze poll. Liefst 60 procent van jullie gelooft niet dat de Rode Duivels zich zullen plaatsen voor de 1/8ste finales. Nagenoeg hetzelfde aantal (61 procent) verwacht dan ook geen topprestatie tegen de Kroaten.

Daarnaast blijft het vertrouwen in Martinez kelderen: 90 procent vindt dat de bondscoach moet opstappen als de Rode Duivels uitgeschakeld worden. Al vindt 32 procent nog wel dat hij daarna nog kan aanblijven als technisch directeur bij de voetbalbond.

Over de opstelling:

- 35 procent wil verdediger Arthur Theate in de ploeg. Dat is drie procent meer dan het aantal mensen dat Wout Faes zou opstellen. Opvallend: amper 25 procent heeft nog vertrouwen in de ervaren pionnen in de Belgische verdediging.

- Met een overduidelijke 73 procent is er eensgezindheid over de rol van Kevin De Bruyne: de meesten van jullie willen de Belgische metronoom een rijtje lager zien spelen. Naast de verdedigende middenvelder dus en niet in een aanvallend trio.

- Ook klaar en helder: Leandro Trossard moet spelen aangezien 60 procent van onze lezers hem ziet als vervanger van Eden Hazard. Al wil 35 procent hen samen in de basis.

- Michy Batshuayi heeft het intussen verkorven. Slechts 5 procent vindt dat hij moet starten. Romelu Lukaku (62 procent) heeft de voorkeur, Lois Openda (33 procent) volgt op ruime afstand.

Tot slot: één op drie van jullie vindt dat de pers te kritisch is voor de Rode Duivels. Daarover maakte Martinez zich woensdag nog druk.

© BELGA

Het wordt het negende duel tussen de Duivels en de Balkanboys, die onlangs in de Nations League nog uitstekende resultaten neerzetten tegen Frankrijk. Van de vorige acht confrontaties konden de Belgen er amper drie winnen, waaronder de laatste twee duels. Vorig jaar werd in Brussel de laatste oefeninterland voor het EK met het kleinst verschil gewonnen. Doelpunt: Romelu Lukaku. Ook deze keer rust de hoop van het land op zijn schouders. In 2013 werd de WK-kwalificatie afgedwongen in Zagreb. Eindstand: 1-2, twee treffers van Lukaku. Drie keer ging de zege naar Kroatië, voor het laatste in 2010.

Op een groot toernooi is het van EURO 2000 geleden dat de Duivels er nog eens in de groepsfase uitgingen, op een WK is dat zelfs van in 1998 geleden. Tussen 2002 en 2014 wisten de Belgen zich in de donkere dagen van het Belgische voetbal niet te plaatsen voor de eindronde van een groot toernooi.