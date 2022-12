Agenten filmden triootje met jobstudente en deelden beelden met collega’s: “Ik ben daarin meegegaan, maar heb nooit gewild dat dit werd gefilmd”

Twee voormalige politie-inspecteurs van de zone Zennevallei zijn veroordeeld voor voyeurisme. Het duo had seks met een jobstudente en de mannen filmden het hele gebeuren zonder dat ze hiervan op de hoogte was. Toen de jonge vrouw nadien bij het korps aan de slag ging, bleek dat tal van collega’s de beelden onder ogen hadden gekregen.

De feiten dateren van januari 2019. Het slachtoffer had al een tijdje een seksrelatie met een lid van de interventiedienst van de zone Zennevallei, dat ze had leren kennen tijdens haar studentenjob op het politiecommissariaat. “Ik had gevoelens voor hem gekregen en ik deed alles wat hij vroeg”, verklaarde ze vorige maand op de zitting van de correctionele rechtbank. “Na een ruzie nam hij me mee naar een hotelkamer in Gent voor een triootje met een van zijn collega’s. Ik ben daarin meegegaan, maar ik heb nooit gewild dat dit werd gefilmd.”

Het slachtoffer liep in de zomer van dat jaar stage bij de politiezone Zennevallei en kon er nadien ook aan de slag. Maar de vrouw werd door verschillende collega’s scheef bekeken en uitgelachen. Achteraf bleek dat de beelden uit de hotelkamer in Gent de ronde deden binnen de politiezone.

Tuchtprocedure

De jonge politie-inspecteur bracht haar korpschef op de hoogte, die meteen een onderzoek liet openen en een tuchtprocedure opstartte. De Algemene Inspectie van de politie werd ingeschakeld, maar die speurders kregen weinig informatie van de collega’s van de betrokken politiemensen.

“Ik ben zeer teleurgesteld in de houding van verscheidene inspecteurs van het interventiekorps”, klonk het bij openbaar aanklager Carol Vercarre. “Er was duidelijk een omerta om elkaar in te dekken. Iedereen die werd ondervraagd wilde enkel kwijt dat er gesproken werd over die beelden, maar niemand had ze zogezegd gezien.”

Ontslag genomen

De twee betrokken politiemensen verkozen er voor om het einde van de tuchtprocedure niet af te wachten en namen in de loop van het onderzoek ontslag. Op hun proces vroegen ze echter resoluut de vrijspraak. Volgens hun advocaten was er geen sprake van voyeurisme omdat de opnames niet in het geniep zouden zijn gemaakt. De twee politiemensen betwistten ook dat ze de beelden hadden verspreid. “Niemand binnen het korps heeft verklaard de beelden te hebben gezien”, klonk het.

De rechtbank veegde die argumentatie van tafel in het vonnis en veroordeelde de twee beklaagden voor het filmen van de sekspartij en een van hen voor de verspreiding van de beelden. Beide mannen kregen een celstraf van 12 maanden opgelegd, waarvan de helft met uitstel.

Ze moeten het slachtoffer ook een schadevergoeding van 2.750 euro betalen en de politiezone Zennevallei kreeg een morele schadevergoeding van 1.000 euro toegekend.