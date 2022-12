Europol rolt bende op die illegaal in paardenvlees handelde en ook op Belgische markt actief was

De Europese politiedienst Europol heeft in samenwerking met de Spaanse politie een bende opgerold die sinds 2019 illegaal in paardenvlees handelde. Ze bracht het vlees ook op de Belgische markt.

De bende wordt verdacht van voedselfraude, het witwassen van geld en valsheid in geschrifte. Ze zou illegaal paardenvlees op de markt gebracht hebben in Spanje, Duitsland, Italië en België. Volgens Europol fraudeerde de bende onder meer door documenten waarmee paarden geïdentificeerd kon worden te vervalsen.

35 personen werden opgepakt, waaronder de kopstukken van de bende, tijdens invallen bij 6 bedrijven die aan de bende gelinkt worden. Ook in ons land werden 6 arrestaties verricht. Er werd ook een half ton paardenvlees in beslag genomen dat niet geschikt was voor consumptie. De opgepakte personen hadden verscheidene functies in de organisatie. Zo waren er die dieren slachten zonder controle en dieren en vlees vervoeren, maar net zo goed gaat het om dierenartsen die valse documenten bezorgden en zaakvoerders die vlees verkochten dat niet geschikt was voor consumptie.

De verdachten kregen de paarden vanuit Spanje, en dat gratis of na het betalen van maximum 100 euro. Die dieren waren om verscheidene redenen niet geschikt voor de voedselmarkt. Een groot systeem werd opgezet waardoor het vlees toch op de markt gebracht werd in meerdere landen. Op sommige van die paarden maakte de bende tot wel 1,5 miljoen euro winst. De speurders troffen tijdens de huiszoekingen tachtig paarden aan die mishandeld en verwaarloosd waren.