Brusselse politie neemt extra maatregelen na verontrustende oproep

De matchen van Marokko en België straks om 16 uur doen de spanning in Brussel weer toenemen. De vrees voor nieuwe rellen en vernielingen door Brusselse jongeren van Marokkaanse afkomst is groot bij de ordediensten. Zo hebben verschillende relschoppers al opnieuw opgeroepen om naar het centrum af te zakken. De politie zal wellicht repressiever optreden, zo is de verwachting.

De rellen van zondag met Marokkaanse supporters na de gewonnen match tegen België hebben toch een schok veroorzaakt bij de beleidsmakers en bij Brussels burgemeester Philippe Close (PS). Hij noemde de relschoppers “crapuul en hooligans” en het lijkt erop alsof hij dergelijke opstootjes niet nog eens wil laten gebeuren. De beelden van Marokkaanse jongeren in Brussel die een deelauto en deelsteps in brand staken na een overwinning, kwamen overal ter wereld in het nieuws en zetten Brussel in een heel slecht daglicht. De tien mensen die werden opgepakt, waren overigens meteen na de feiten al opnieuw op vrije voeten.

Parkeerverbod

Hoewel de politie ook zondag in en enorme inzet aan manschappen had voorzien, kon dat de rellen niet in de kiem smoren. Ook nu, voor de wedstrijd voor vandaag, staan waterkanonnen weer paraat en worden van overal in het land versterkingen aangerukt voor de hoofdstad. In de wijk rond de Lemonnierlaan en de Stalingradlaan,waar vorige keer de rellen uitbraken, zal een parkeerverbod gelden voor auto’s en deelsteps. Verschillende aanbieders hebben hun steps al komen ophalen.

Belangrijk is dat verschillende jongeren op sociale media al opriepen om straks om 16 uur te verzamelen in het centrum: “We verzamelen donderdag voor nieuwe rellen. We gaan ons amuseren zoals gisteren”, meldde één van hen eerder deze week al in een snapchatbericht. De vrees dat het opnieuw uit de hand zal lopen, is dus zeer groot.

Op Snapchat wordt al sinds maandag opnieuw opgeroepen om vandaag rellen te houden.

“Net als afgelopen zondag zullen we opnieuw met onder anderen de korpschef en de burgemeester in het crisiscentrum zitten”, zegt Brusselse politiewoordvoerster Ilse Van De Keere nog. “Vandaaruit zal alles gecoördineerd worden. De korpschef heeft de leiding”, zegt woordvoerster van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene Ilse Van de Keere.

Repressiever

Verschillende politiebronnen zeggen ons dat er repressiever zal worden opgetreden, maar Van de Keere wil dat niet met zoveel woorden gezegd hebben. “Ook zondag zijn we tussenbeide gekomen op het moment dat het nodig was. Vergeet ook niet dat het in eerste instantie om feestvierders ging. Ook nu zullen we zichtbaar in het straatbeeld aanwezig zijn en optreden wanneer het nodig is.”

“Wij zijn de laatste schakel in de ketting”, vervolgt Ilse Van de Keere. “Gezien de jonge leeftijd van sommige relschoppers moet dit ook eerder aangepakt worden. Het is natuurlijk niet de taak van de politie om die jongeren weer op het rechte pad te krijgen. Dat neemt niet weg dat we hier wel graag bij betrokken worden en mee rond te tafel willen zitten om dat probleem aan te pakken.”

