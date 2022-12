Ruim 2,8 miljoen Vlamingen kregen herfstbooster: “Mooi resultaat”

De vaccinatiegraad ligt deze herfst het hoogst bij ouderen, voor wie het vaccin nog steeds sterk aanbevolen is: ruim acht op de tien 65- tot 79-jarigen kreeg een herfstbooster, net als 71 procent van de 80-plussers.

Crevits noemt dat een “mooi resultaat”. “Het stemt me vooral tevreden dat de meest kwetsbare doelgroepen zich opnieuw talrijk hebben laten vaccineren.”

Nog mogelijk

Ook de komende weken wordt er nog volop gevaccineerd tegen het coronavirus. Deze week gaat het om ongeveer 8.700 vaccins. Wie nog geen prikje kreeg, kan zich dus alsnog laten inenten in een vaccinatiecentrum, de huisarts of de apotheker. “De herfstbooster is nog steeds belangrijk aangezien het helpt om een goede immuniteit te behouden”, klinkt het in het persbericht van Crevits. “Op die manier worden ernstige gezondheidsproblemen of ziekenhuisopnames voorkomen.”

Sinds 1 november is het mogelijk om het vaccin bij de huisarts of de apotheker te laten zetten. Tot nog toe hebben meer dan 25.000 mensen daar gebruik van gemaakt.