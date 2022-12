Russische buitenlandminister Lavrov verdedigt aanvallen op Oekraïense energie-infrastructuur

Volgens Lavrov hebben de NAVO en de Verenigde Staten zich in het verleden van een gelijkaardige manier van oorlog voeren bediend in het voormalige Joegoslavië en Irak. “Vergelijk de hysterie die nu in de westerse media is losgebarsten, met de situatie toen de VS Irak gebombardeerd hebben”, aldus de Russische buitenlandminister. Ook in het toenmalige Joegoslavië bombardeerde de NAVO het televisiecentrum in Belgrado met de motivatie dat dat de Joegoslavische oorlogspropaganda diende.

Na Russische raketaanvallen op de Oekraïense energie-infrastructuur kwamen miljoenen Oekraïners de voorbije weken zonder stroom te zitten. In sommige gevallen hebben ze ook geen water meer.