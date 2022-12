Verrassende Deen Brian Riemer wordt nieuwe hoofdcoach van Anderlecht, morgen wordt hij voorgesteld aan spelersgroep

Goed nieuws vanuit Anderlecht: de Brusselaars hebben een nieuwe T1 beet. Sinds het ontslag van Felice Mazzu vervulde de Nederlander Robin Veldman die taak, maar het was al even duidelijk dat Anderlecht een nieuwe T1 zocht. Die is er nu. De Deen Brian Riemer verlaat Premier League-club Brentford, waar hij assistent was van manager Thomas Frank, en moet paars-wit reanimeren. De aanstelling van Riemer is het eerste wapenfeit van CEO Sports Jesper Fredberg.