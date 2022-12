Lufthansa betaalt compensatie aan orthodoxe joden na vliegverbod

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een financiële compensatie uitbetaald aan een grote groep orthodoxe joden die in mei een doorreis naar Boedapest werd geweigerd. Hoeveel de maatschappij betaalde, is niet meegedeeld, maar volgens een bericht van de gespecialiseerde website ‘Simple Flying’ gaat het om 21.000 dollar per passagier, of 2,6 miljoen dollar (ruim 2,5 miljoen euro) in totaal.