“Twee jaar geleden investeerde ik 100.000 euro in personal banking, maar ik vraag me af hoe actief de bank daar echt mee bezig is”

Net op een moment dat vele anderen in paniek de beurs verlieten, in volle kredietcrisis, begon Peter Steyaert (46) uit Lievegem met beleggen. Met succes: alleen zijn aandelen stegen in enkele jaren tijd al met 10.000 euro in waarde. Toch laat hij nu in zijn portefeuille kijken, in de hoop dat experts hem kunnen helpen om het nog beter te doen.