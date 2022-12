Fien (42) verloor vorig jaar haar vader. Hij was al lang ziek. “Om de vijf of zes jaar herviel hij.” — © LDW

Ik vraag Fien (42) of ze last minute nog kan afspreken voor een gesprek. Ja, schrijft ze, ik zorg ervoor dat het lukt, want vandaag was mijn vader jarig. Hij zou 76 geworden zijn.