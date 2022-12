Londen werd precies 70 jaar geleden getroffen door ‘The Great Smog’, een mist die 12.000 levens eiste

Auto’s konden letterlijk alleen stapvoets verder: er moest iemand voor het voertuig wandelen met een zaklamp. — © ullstein bild via Getty Images

Voetgangers konden hun voeten niet meer zien, auto’s werden achtergelaten op straat, theaters en bioscopen sloten de deuren, mensen kregen hoestbuien die uren duurden en overal stonk het naar rotte eieren. Op 5 december 1952, zeventig jaar geleden, belandde Londen in een mist die zo dicht en dodelijk was dat 12.000 mensen het leven lieten. Reconstructie van een ramp die twintig jaar eerder al was voorspeld… door ons land.