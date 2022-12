Hopelijk overbodig, maar piloten staan al klaar om Rode Duivels naar huis te vliegen… in Athene

Drie piloten van Brussels Airlines zullen ergens in Athene straks naar de match van de Rode Duivels tegen Kroatië kijken. In de Griekse hoofdstad houden ze zich al klaar om naar Doha te vliegen en de ploeg op te pikken als het zou mislopen.

Vanmiddag is een vliegtuig in Zaventem vertrokken om koers te zetten naar Athene. Aan boord drie piloten. Het zal krap zijn, maar ze hopen de match van de Duivels nog helemaal mee te kunnen pikken. Daarna weten ze wat hen te doen staat.

In het worstcasescenario luidt de opdracht: de uitgeschakelde Rode Duivels morgen naar huis vliegen. Waarom ze dan niet meteen naar Doha zijn gevlogen? Simpel, omdat er te weinig overnachtingsmogelijkheden zijn, de hotels zitten redelijk vol. Waarom ze dan niet gewoon in Zaventem wachten en morgen naar Doha vliegen? Omdat piloten slechts een maximaal aantal uur per dag in dienst mogen zijn, en het krap zou zijn om dan op dezelfde dag een retour Brussel-Doha-Brussel uit te voeren.

Er wordt ook rekening gehouden met een fijner scenario: dat de Rode Duivels eindelijk opstaan, Kroatië op de knieën krijgen en naar de volgende ronde gaan. In dat geval keren de piloten gewoon terug van Athene naar Zaventem.

Net zoals bij de heenreis – toen naar Koeweit, omdat ze eerst een oefenmatch speelden voorafgaand aan het WK – wordt er niet met de nagelnieuwe Trident gevlogen. Dat type vliegtuig kan die afstand naar Doha immers niet rechtstreeks overbruggen.