Netflix lost trailer van nieuwe docuserie over Harry en Meghan: “Is het niet logisch om het verhaal van ons te horen?”

De explosieve trailer van ‘Harry & Meghan’, een docuserie over de Sussexes die binnenkort op Netflix verschijnt, is vandaag gelost. Veel woorden komen er niet aan te pas, wel een reeks zwart-witfoto’s en een huilende hertogin. “Niemand ziet wat achter gesloten deuren gebeurt”, horen we Harry vertellen.

“Waarom wil je de documentaire maken?”. Dat is de vraag waarop Harry en Meghan antwoorden in de trailer van de docuserie van 88 miljoen pond die binnenkort te zien zal zijn op Netflix. Vervolgens verschijnen er tientallen – ook intieme – foto’s van Harry en Meghan samen en ook met William en Kate.

“Niemand ziet wat er achter gesloten deuren gebeurt”, vertelt Harry. Vlak voor we foto’s van Meghan te zien krijgen. “Ik moest er alles aan doen om mijn gezin te beschermen”, klinkt het nog. Ook Meghan geeft een antwoord op diezelfde vraag: “Als de inzet zo hoog is, is het dan niet logisch om het verhaal van ons te horen?”

De nieuwste trailer komt volgens de Britse media zeer ongelegen voor de Britse koninklijke familie en de prins en prinses van Wales. William en Kate begonnen namelijk aan een tournee in de Verenigde Staten, maar door het schandaal rond de racistische opmerkingen tijdens een evenement van Camilla, komt het Britse koningshuis opnieuw op een negatieve manier in het nieuws. Er wordt dan ook gevreesd voor wat Harry en Meghan in de documentaire zullen vertellen over de koninklijke familie.

De serie zal komende donderdag verschijnen op Netflix. Harry en Meghan lieten eerder al weten dat ze willen “inspireren” en “hoop” brengen met de afleveringen.