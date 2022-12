Vrouw die door Camilla’s hofdame beledigd werd, spreekt voor het eerst

Ngozi Fulani, de vrouw die dinsdag tijdens een receptie op Buckingham Palace ondervraagd werd over haar achtergrond, heeft voor het eerst gereageerd over het racistische incident. De vrouw noemde de ontmoeting een “ondervraging” en “mishandeling”.

Ngozi Fulani werd door Lady Susan Hussey, de peettante van prins William, tijdens een receptie herhaaldelijk gevraagd van waar ze “echt” kwam. Fulani vergeleek het gesprek met een ondervraging waarna het paleis de opmerkingen als “onaanvaardbaar en betreurenswaardig” omschreef. De hofdame heeft intussen ontslag genomen.

In het programma Today van BBC Radio 4 heeft Fulani beschreven hoe het gesprek precies verlopen is. “Het was als een verhoor. Het is de enige manier om het uit te leggen. Ze was vastbesloten: Waar kom je vandaan? Waar komen je mensen vandaan”, vertelt ze.

In een interview met SkyNews vertelde Fulani dat ze “niet het antwoord gaf dat de vrouw wilde en het niet mogelijk was om verder te gaan hierdoor”. “Toen ze zei ‘ik wist dat we er zouden geraken’, wist ik dat het haar bedoeling was geweest om aan te tonen dat ik geen echte Britse staatsburger ben.

Eerder werd er verwezen naar de leeftijd van Lady Hussey die namelijk 83 jaar oud is. “Laten we duidelijk zijn. Ik heb zo veel dingen gehoord zoals excuses over haar leeftijd. Maar dit gaat om gebrek aan respect. Ik vraag me af hoe dit kan gebeuren in een ruimte die verondersteld wordt vrouwen te beschermen tegen alle soorten geweld”, zegt ze verwijzend naar de reden van de receptie, een bijeenkomst voor een goed doel rond huiselijk geweld. “Hoewel het geen fysiek geweld is, is het mishandeling”, ging ze verder.

“Terecht dat ze opstapt”

“Als je mensen uitnodigt voor een evenement tegen huiselijk geweld en daar zijn mensen aanwezig uit verschillende bevolkingsgroepen, dan is het niet relevant of ik al dan niet Brits ben. Ik ben erg trots op mijn Afrikaanse afkomst. Maar jullie proberen me ongewenst te maken in mijn eigen ruimte”, vertelt Fulani. Ze voegde eraan toe het gevoel te hebben dat haar gevraagd werd om haar Brits staatsburgerschap te bewijzen.

Mandu Reid, een ooggetuige van dat gesprek en leider van de Womans Equality Party, vertelde aan BBC News dat de vragen “beledigend, racistisch en onwelkom waren”. Buckingham Palace reageerde door te zeggen het “incident serieus te nemen en onmiddellijk een onderzoek te hebben ingesteld om alle details vast te stellen”.

Een woordvoerder van prins William liet eerder ook al weten dat er voor racisme geen plaats is in de samenleving: “De opmerkingen waren onaanvaardbaar en het is terecht dat de persoon met onmiddellijke ingang een stap op zij heeft gezet.”

In een interview op ITV’s Good Morning Britain zei mevrouw Fulani dat Buckingham Palace nog geen contact met haar had opgenomen maar dat ze een uitnodiging om het incident te bespreken zou accepteren.

Zo verliep het gesprek volgens Nzogi Fulani:

Lady Susan Hussey: Waar kom je vandaan?

Ngozi Fulani: Sistah space (het goede doel dat ze heeft opgericht, nvdr.)

Lady Susan Hussey: Neen, van waar komen jullie vandaan?

Ngozi Fulani: We zitten in Hackney.

Lady Susan Hussey: Neen, uit welk deel van Afrika komen jullie?

Ngozi Fulani: Weet ik niet, er zijn geen gegevens.

Lady Susan Hussey: Wel, je zou moeten weten van waar je komt, ik heb in Frankrijk gezeten. Waar kom jij vandaan?

Ngozi Fulani: Hier, het VK.

Lady Susan Hussey: Neen, maar welke nationaliteit heeft u.

Ngozi Fulani: Ik ben hier geboren en ben Brits.

Lady Susan Hussey: Nee, maar waar komt u echt vandaan, waar komt uw volk vandaan?

Ngozi Fulani: ‘Mijn volk”? Mevrouw, wat is dit?

Lady Susan Hussey: Oh ik zie dat het een uitdaging wordt om u te laten zeggen waar u vandaan komt. Wanneer ben je hier voor het eerst gekomen?

Ngozi Fulani: Mevrouw. Ik heb de Britse nationaliteit, mijn ouders kwamen hier in de jaren 50 toen...

Lady Susan Hussey: Oh ik wist dat we er uiteindelijk zouden komen. U bent Caribisch!

Ngozi Fulani: Neen mevrouw, ik ben van Afrikaanse en Caribische afkomst en ik heb de Britse nationaliteit.