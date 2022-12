HET PUNT VAN VAN IMPE. “Scherpe kritiek van Marokkanen zelf maakt meer indruk dan ons opgestoken vingertje”

De sociale media-redactie van Vlaams Belang draaide overuren na de rellen rond België-Marokko. Maar de scherpste veroordeling kwam deze keer van Marokkaanse stemmen zelf. “Je voelde de kwaadheid: doe dit niet in onze naam”, zegt Liesbeth Van Impe. “Hopelijk haalt dat iets uit.”

Verder hebben we het in onze politieke podcast over het onverwachte loonakkoord – “De Croo heeft zijn Waterloo voorlopig vermeden” – en een #MeToo-brief die geen impact had. “Ze hebben dat eigenlijk compleet verkeerd aangepakt.”