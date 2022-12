“Hulpbehoevend en suïcidaal”, maar toch naar gevangenis gestuurd: vrouw uit Kuurne (58) vraagt plekje in psychiatrie

De straat in Kuurne waar het familiedrama is gebeurd. — © Bas De Wilde

De vrouw uit Kuurne (58) die een week geleden haar man met een kussen verstikte en zelf uit het leven probeerde te stappen, gaat in beroep tegen haar aanhouding in de gevangenis. Haar advocaat spreekt van een “buitengewoon schrijnende situatie” en wil haar in de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis laten opnemen. Maar het gerecht wil de feiten eerst grondig onderzoeken.