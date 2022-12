Bruno Blommaert in zijn café. Na bijna twintig jaar achter de toog moet hij met pijn in het hart de deuren sluiten van The Ranch Café. — © pvs

Tielrode

Bruno Blommaert (57), eigenaar van The Ranch Café in Tielrode, zit in zak en as. Hij verliest een lang aanslepende procedureslag met de buren van zijn zaak en moet de deuren sluiten. “Ik teken geen beroep meer aan, ik ben moegestreden”, zegt Bruno. “Na vijftig jaar valt het doek over het laatste echte volkscafé in Tielrode.”