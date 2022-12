Chef voetbal Ludo Vandewalle over de verrassende opstelling Rode Duivels: “Ik had een echte spits verwacht”

“De basisplaats van Dries Mertens heeft mij heel hard verbaasd”, meldt onze chef voetbal luttele minuten voor de aftrap van de wedstrijd. “Ik zie Dries Mertens toch vooral als een valse negen. Ik had een echte spits verwacht tegen de Kroaten om wat snelheid te brengen in de ploeg. Dat gaat Dries Mertens niet kunnen, denk ik.”

Wie centraal in het middenveld de plaats van Amadou Onana gaat innemen, is evenmin duidelijk. “Wij kregen signalen dat Leander Dendoncker in de verdediging zal worden uitgespeeld”, klinkt het vanuit Qatar. “Nu is dat weer twijfelachtig en zou hij achteraan toch weer spelen met Vertonghen, Alderweireld en Castagne waarmee hij zou teruggrijpen naar zijn verdediging van tegen Marokko. Wat niet eens onlogisch zou zijn. Maar ook Dendoncker achteraan zou kunnen met Castagne naar links in het middenveld maar dan gooit hij zijn ploeg wel enorm door elkaar. Maar we zullen zien! Het is misschien de laatste stuiptrekking van de bondscoach.”