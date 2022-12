Vijf valkuilen op weg naar verhoopte revanche van RSCA Futures tegen Jong Genk

Hoe reageert Lucas Stassin die debuteerde in de hoofdmacht tegen Club Brugge, maar niet werd opgenomen in de selectie voor de stage op Kreta? — © BELGA

In de heenronde leed RSCA Futures op bezoek bij Jong Genk een eerste nederlaag, waardoor de komst van de Genkies vrijdagavond in het teken van de revanche staat. Nieuwbakken coach Guillaume Gillet haalde in de jongste drie wedstrijden een povere 1 op 9. Op weg naar de verhoopte klinkende zege, overlopen we vijf valkuilen waar de paars-witte jonkies rekening moeten mee houden.

1. Gebrek aan efficiëntie

Doorgaans spreken de statistieken in het voordeel van de RSCA Futures. Zowel naar balbezit toe als naar het aantal doelpogingen toe verkeert paars-wit schier altijd in het voordeel, maar voor de doelmond loopt het te vaak spaak. Bovendien evolueren de jonkies op dat vlak niet meteen spectaculair in de goede richting.

“We hadden die wedstrijd altijd moeten winnen op basis van de kansen en onze dominantie”, declameerde Robin Veldman na de heenwedstrijd tegen Club NXT die op een gelijkspel eindigde. “Die late gelijkmaker smaakt zuur. Als je met een voorsprong de slotfase ingaat, dan moet je die bonus kunnen vasthouden. Onze counterkansen werden onvoldoende uitgespeeld”, concludeerde Guillaume Gillet nadat RSCA ook op Schiervelde op een gelijkspel bleef steken tegen Club NXT.

2. Lotto Park geen garantie

Zowel bij de spelers als de supporters geniet het Lotto Park als thuishaven de voorkeur op het Koning Boudewijnstadion.

“De A-ploeg speelt eveneens in het Lotto Park en daar wil elke jonge speler zich toch mee vereenzelvigen”, getuigde Lucas Stassin zaterdag nog. De resultaten in het Lotto Park vallen evenwel zwaar tegen. Na de brilscore tegen SK Deinze op de openingsspeeldag beten de RSCA Futures zowel tegen FCV Dender als Beerschot in het zand in het Lotto Park. Op de Heizel bleven de jonkies daarentegen ongeslagen, met na draws tegen Beveren en Club NXT zeges tegen Virton en SL16.

3. Sterkhouders ontbreken

Op Neerpede staat een bloeiende jeugdwerking ervoor garant dat steeds nieuw bloed kan gepompt worden naar de RSCA Futures wanneer daar jonkies overgeheveld worden naar de A-kern. De stage van de A-kern op Kreta wordt een uitdaging voor de RSCA Futures. Met Anouar Ait El Hadj, Ethan Butera, Théo Leoni en Lucas Lissens werden vier vaste waarden van de RSCA Futures geselecteerd voor de 25-koppige spelerskern die op Kreta de WK-break overbrugt. Ook Ishaq Abdulrazaqn, Nilson Angulo, Amadou Diawara, Julien Duranville, Noah Sadiki draaiden al minuten bij de RSCA Futures, maar leunen meer aan bij de A-kern.

4. Ontgoocheling voor Lucas Stassin

Lucas Stassin debuteerde in de hoofdmacht tegen Club Brugge, maar werd niet opgenomen in de selectie voor de stage op Kreta. Voor de pas 17-jarige goalgetter betekende dat een tegenvaller. “Uiteraard hoop ik op een selectie. De lijst is nog niet bekend. Ik kijk ernaar uit”, klonk het zaterdag. Het wordt uitkijken hoe de topschutter in zijn zoektocht naar een elfde treffer reageert, terwijl hij de ruggensteun mist van Leoni en El Hadj die vaak gretig met assists strooien.

5. Schijnwerpers op Chris Lokesa

“Anderlecht biedt me meer perspectieven dan Genk. Kompany lanceerde een jeugdproject dat navolging kreeg. Massaal worden jonkies doorgeschoven. De omkadering is beter”, getuigde Chris Lokesa na zijn transfer. De overgang van het Zonhovense toptalent naar Neerpede zorgde voor wrevel in Genk, wat tot extra motivatie kan leiden bij de Limburgers. Jong Genk speelde vorig weekend de rode lantaarn kwijt en wordt geen eitje voor paars-wit, dat in de heenmatch al in het zand beet en vorig seizoen bij de U23 de landstitel ook al aan de Genkies moest laten.