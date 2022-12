Massale politie-inzet in Brussel, weinig volk op straat

Het is donderdagnamiddag bijzonder rustig in Brussel. Vier dagen na de zware rellen in de hoofdstad is de politie massaal aanwezig tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels en Marokko op het WK in Qatar. Veel winkeleigenaars hebben de deuren gesloten en er is weinig volk op straat, nadat verschillende relschoppers opnieuw hadden opgeroepen om naar het centrum af te zakken