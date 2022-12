Na Geena Lisa ook Saartje Vandendriessche en Tomas De Soete weg bij VRT

Al vijftig VRT-medewerkers kregen deze week te horen dat ze moeten vertrekken. Dat in het kader van het transformatieplan. Het zwaartepunt van de ontslagronde ligt in het bijzonder bij Eén en Canvas. Ook drie BV’s overleven de besparingen niet.

De VRT is deze week aan de grote ontslagronde begonnen. Die kadert binnen de besparingen die de openbare omroep moet doorvoeren van de Vlaamse regering. In de loop van de beheersovereenkomst 2020-2025 moet de omroep structureel 25,1 miljoen euro minder publieke middelen gebruiken. En daarvoor moeten 68 jobs sneuvelen. Dat werd uiteindelijk teruggebracht tot 61 en aan de Reyerslaan konden ze bevestigen dat dinsdag en woensdag al vijftig medewerkers (goed voor 41 voltijdse functies, red.) te horen hebben gekregen dat het voor hen hier stopt.

De ontslagronde bij de VRT raakt in het bijzonder Eén en Canvas. Van de 61 naakte ontslagen vallen er een dertigtal bij de twee openbare televisiezenders. Vooral Canvas wordt zwaar getroffen: daar moet één op vijf medewerkers vertrekken, en wordt zo goed als de volledige onlineredactie opgedoekt. De resterende medewerkers worden overgeheveld naar het digitale platform VRT Max. Ook verschillende ondersteunende VRT-diensten moeten personeel laten gaan. Op Connecties, waar ze tv-spots maken, zijn ongeveer een kwart van de ontslagen gevallen.

De medewerkers die worden bedankt voor bewezen diensten zijn vooral programmamakers. Voor de schermen, maar ook erachter: regisseurs, redacteurs, productiemedewerkers, technici, grafici en monteurs. Zo werden er drie redacteurs van het Eén-magazine Iedereen beroemd ontslagen, en een regisseur en eindredacteur bij De inzichten. Annick Ruyts, die eerder deze week haar exit al bekendmaakte, werkte tegenwoordig als eindredacteur bij Alleen Elvis blijft bestaan op Canvas.

(Lees verder onder de foto)

VRT-CEO Frederik Delaplace en Vlaams minister van Media Benjamin Dalle. — © BELGA

Ook drie BV’s

Donderdag raakte bekend dat ook zeker drie BV’s de besparingsronde bij de VRT niet overleven. Als eerste liet presentatrice Geena Lisa (50) weten dat ze ontslagen werd. Zij werkte sinds 1992 voor de VRT en presenteerde onder meer het populaire Fata morgana. De jongste jaren was ze nog heel weinig op het scherm te zien en werkte ze als interne coach. “Ik verlaat de VRT na 22 jaar en ben ontroerd door de vele reacties”, zegt de presentatrice in een reactie op sociale media. “Ik ben dankbaar voor de vele prachtige jaren, ik heb vele verhalen over kansen, mooie vriendschappen en zotte avonturen. Vandaag is de VRT een bedrijf in verandering en dat gaat gepaard met het gaan van mensen en komen van anderen.”

(Lees verder onder het bericht)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Enkele uren later deelde ook Saartje Vandendriessche (47) mee dat ze deel uitmaakt van de besparingen. “Het klopt dat ik niet meer in dienstverband voor VRT werk”, zegt zij aan onze redactie. “Al enige tijd waren er gesprekken met de VRT over het omzetten van mijn bediendestatuut naar een zelfstandigenstatuut. Deze stopzetting van dat bediendestatuut is dan ook geen verrassing.” Vandendriessche benadrukt dat zowel de VRT als zijzelf nog openstaat voor toekomstige samenwerkingen. “In de toekomst zal ik sowieso mijn tijd en energie blijven besteden aan die onderwerpen die me na aan het hart liggen en waar ik echt nog enthousiast van word. Bij de VRT of via andere kanalen.” De 47-jarige was van 2005 tot 2015 omroepster op Eén en was een graag gezien gezicht in programma’s als Het swingpaleis en De laatste show. Ze presenteerde op de VRT-zenders onder meer Vlaanderen vakantieland, Op de man af en Saar in het bos.

(Lees verder onder het bericht)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Niet veel later bleek ook tv-maker en radiostem Tomas De Soete (46) te moeten vertrekken bij de openbare omroep. Hij is daarmee de derde BV van wie de vaste samenwerking met de VRT is stopgezet. Dat wordt bevestigd aan onze redactie.

(pom, dvg, gjs, thv, sgg)