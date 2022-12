Leven met hiv: “De eerste dagen dacht ik vooral ‘Oei, nu ga ik dood’”

Vorig jaar werden er 781 nieuwe hiv-diagnoses vastgesteld in België. Dat zijn er gemiddeld 2 per dag. Dankzij preventieve- en retroactieve medicatie zijn de levensverwachtingen van seropositieve mensen even hoog als die van een niet besmet persoon. Een groot verschil met enkele jaren geleden. Wij vroegen aan Tim en Stéphanie - die op dit moment zwanger is van haar eerste kindje - hoe het is om hiv-positief te zijn en welke stigma’s er rond het virus hangen.