De Rode Duivels staan niet op achterstand. Dat is het beste nieuws na een zeer matige eerste helft op een te gezapig tempo. Kevin De Bruyne is te onzichtbaar en met wat meer snelheid kunnen de Kroaten meer pijn worden gedaan. Voor het overige is het wachten tot Romelu Lukaku en/of Eden Hazard van de bank komen. De Belgen hebben een impuls nodig.