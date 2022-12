Zakaria Atteri ruikt speelkansen bij FCV Dender: “Mijn honger is groot”

Zakaria Atteri zakte enkele plaatsjes in de pikorde: “Het is niet eenvoudig om je te bewijzen tijdens late invalbeurten.” — © Johnny De Saedeleer

Zakaria Atteri (20) zette bij de seizoenstart enkele knappe prestaties neer, maar door de komst van Tiago Çukur en Nicolas Rajsel zakte de voormalige aanvaller van Moeskroen een paar plaatsen in de pikorde van de Denderleeuwse aanvalslinie.

“Mijn honger is ontzettend groot”, beaamt Atteri. “Ik hoop om nog eens aan de aftrap te kunnen verschijnen. De match tegen Beerschot is een belangrijke partij na onze nederlaag vorige week tegen Club NXT. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn steentje kan bijdragen. Ik denk dat ik mag terugblikken op een goede voorbereiding en een degelijke seizoenstart. Uiteraard werd de concurrentie een stuk scherper met de komst van Çukur en Rajsel. Ik raakte de voorbije weken helaas wat op een zijspoor. Het is niet eenvoudig om je te bewijzen tijdens late invalbeurten. Tegenstrevers metselen hun defensie in de slotfase vaak vakkundig dicht, terwijl je als spits koud in de strijd gedropt wordt.”

Atteri lijkt met zijn rijzige gestalte en sterke torso wat hetzelfde type als Tiago Çukur, die als Turks international verder in zijn groeiproces staat, maar Atteri ziet daar geen graten in. “Ik hoop echt dat de coach me door de blessure van Rajsel en de schorsing van Lallemand nog eens een basisplaats gunt. Die wil ik met beide handen grijpen. Çukur? Het is toch duidelijk dat we samen kunnen spelen. Ik vind ons complementair.”

“Conditioneel ben ik paraat. Ik doe er alles aan om te slagen. Naast de groepstrainingen met FCV Dender werk ik ook individueel met een physical coach. Zo word ik niet alleen fysiek sterker, maar het biedt ook de kans om mijn pijnpunten bij te spijkeren.”

Op het Kiel graaide Dender in de heenronde een punt mee, al gebeurde dat op een diefje via een treffer van goaltjesdief Marzo. “Toch ben ik niet bang voor Beerschot”, aldus Atteri. “Het is een sterke ploeg die niet toevallig op kop prijkt, maar kansloos zijn we zeker niet. Beerschot toonde zich bij RSCA Futures razend efficiënt, maar we kunnen ze een koekje van eigen deeg geven. Dat we zondag om 13.30 uur spelen, maakt me niets uit. Laat de match beginnen om 11 uur ’s morgens en ook dan zou ik scherp staan.”

Opnieuw achteromkijken

Na een mooie remonte werd gewag gemaakt van de top zes als streefdoel, maar dat kwam als een boemerang terug. Jong Genk en Virton oogstten vorig weekend bovendien punten, waardoor Dender opnieuw moet achteromkijken. “We moeten in eerste instantie zelf punten pakken. Onze coach stelde voor de seizoenstart de top zes voorop als streefdoel en ik sluit me daarbij aan. We beschikken intussen over een bredere kern, zodat we tegenslagen beter kunnen opvangen. We moeten voor niemand bang zijn. In deze competitie kan het snel alle kanten uit. Een overwinning tegen Beerschot zou meteen al een slok op de borrel betekenen.”