Politie op zoek naar dader van dodelijke steekpartij in Sint-Gillis

De jongeman werd maandag omstreeks 18.00 uur met een steek in de hals neergestoken. Hij overleed aan zijn verwondingen. Er werd toen al snel een verdachte opgepakt, maar het bleek uiteindelijk om een ooggetuige te gaan. Het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek voor doodslag.

De politie verspreidt nu een opsporingsbericht en vraagt aan getuigen die de feiten hebben zien gebeuren, of die ter plaatse waren op het Bethlehemplein in Sint-Gillis, om zich te melden bij de politie.

Wie meer informatie heeft over de zaak wordt gevraagd om contact op te nemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800 30 300.