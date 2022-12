Oekraïne is gefocust op de Krim heroveren, en niet enkel de Russen maken zich daarover zorgen

Er gaat geen dag meer voorbij of Oekraïne voorspelt dat de totale overwinning op Rusland in de eerste helft van volgend jaar een feit zal zijn. En telkens als die nakende overwinning wordt voorspeld, volgt de aankondiging dat de Krim het eerstvolgende doelwit is. Want als de Krim valt, dan stort het rijk van Poetin in, zo lijkt de overtuiging in Kiev. En het zijn niet alleen de Russen die zich daarover zorgen maken.