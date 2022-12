Einde van een tijdperk? Hoe Gouden Generatie België in tien jaar tijd op de voetbalkaart zette, maar zichzelf nooit beloonde

Betekent de WK-uitschakeling van de Rode Duivels het einde van een tijdperk? Normaal wel. Tegen het volgende EK in 2024 en zeker tegen het volgende WK in 2026 zal er nog maar weinig overblijven van de gouden generatie. Tijd om terug te blikken. Het begon allemaal tegen Kroatië en het eindigt nu ook tegen Kroatië. Het bewogen parcours van de beste generatie Rode Duivels ooit in tien momenten.