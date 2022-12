Ontroostbare Romelu Lukaku reageert zich af: dug-out moet eraan geloven na frustrerende wedstrijd

Neen, het is niet het WK van Romelu Lukaku geworden. De spits van de Rode Duivels kwam aan de rust in, kreeg kansen maar kon een gebrek aan ritme niet verbergen.

Tot drie keer toe had Romelu Lukaku het doelpunt van de verlossing aan de voet. Op het uur trapte hij op de paal, in het slotkwartier kon hij tot twee keer toe een bal van dichtbij niet voorbij de Kroatische doelman jassen. Kansen die een ‘gerodeerde’ Lukaku met de ogen dicht tegen de netten zou hebben geramd, gingen er nu niet in.

En dat zorgde bij de aanvaller van Inter Milaan voor een boel opgekropte frustraties. De topspits barstte in tranen uit en moest getroost worden door assistent-coach Thierry Henry. Op weg naar de vestiaire moest ook de dug-out eraan geloven. Lukaku klopte met volle vuist op de zijkant van de dug-out waarna die het begaf.

Lukaku zakte geblesseerd naar Qatar af en kon pas tegen Marokko voor het eerst worden ingezet. Een volledige wedstrijd spelen tegen Kroatië zat er nog niet in maar Roberto Martinez hoopte dat zijn koninginnenstuk in de tweede helft alsnog het verschil zou kunnen maken. Niet dus! Helaas!