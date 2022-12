Bondscoach Roberto Martinez stapt op bij Rode Duivels, en dat had hij al beslist vóór de eerste wedstrijd op dit WK: “Mijn tijd zit erop”

Twee dagen voor de wedstrijd tegen Canada. Toen werd de beslissing om na het WK niet met de Rode Duivels door te gaan al gemaakt door Roberto Martinez. De bondscoach sprak met de voetbalbond over een verlenging van zijn contract, maar toen dat niet rond raakte voor de start van het WK maakte hij de switch: dit zou zijn laatste toernooi aan het hoofd van de Belgische nationale ploeg worden.

Martinez bedankt zijn spelers. — © Getty Images

Emotionele Martinez

“Dit was mijn laatste wedstrijd”, sprak Martinez op de persconferentie met een krop in de keel. “Het is allemaal heel emotioneel. Ik kwam naar dit land met een duidelijk doel: ons kwalificeren voor het WK en nadien succes proberen boeken. We werden derde op het WK 2018 en we dachten: laten we het nog eens proberen. Het was amazing, dit avontuur. Het was genieten. Ik heb de mensen achter de spelers leren kennen, ik heb spelers meer dan honderd caps zien behalen, ik heb jonge talenten zien opkijken en leren van de oudere generatie. Ik hield ook van onze speelstijl. En ik denk dat de echte fans dat ook geapprecieerd hebben. Alleen moet ik nu aanvaarden dat dit mijn laatste wedstrijd is. Mijn tijd zit erop.”

Sinds 2016 bondscoach

Roberto Martinez was sinds augustus 2016 bondscoach. Twee keer werd zijn contract verlengd. Een eerste keer in mei 2018, een maand voor het WK in Rusland. De tweede keer kwam er in mei 2020 en dan kreeg hij er – om zijn loon van drie miljoen euro te rechtvaardigen – de functie van technisch directeur bij. Dat contract liep tot 31 december van dit jaar. Onder Martinez pakten de Rode Duivels brons op het WK 2018, de beste prestatie ooit van onze nationale ploeg op een wereldkampioenschap.

Een knuffel voor Jan Vertonghen. — © BELGA

Opgeheven hoofd

Alvorens zijn vertrek aan te kondigen analyseerde Martinez eerst ook nog het gelijkspel tegen Kroatië. “Op een WK wedstrijden winnen is niet altijd makkelijk”, aldus de bondscoach. “De eerste wonnen we zonder onszelf te zijn. De tweede wedstrijd was een verdiende nederlaag. We voelden ons niet klaar. Vandaag creëerden we wel veel kansen. Er is geen spijt, we kunnen met opgeheven hoofd naar huis. Dat dit niet genoeg is? Dat is duidelijk. We wilden in het toernooi blijven tot het einde. We wilden de groepsfase overleven, maar dat geldt voor alle landen.”

“Dit is niet het einde van een gouden generatie. Er zijn jongens als Tielemans, Onana, Doku. De gouden generatie brengt de volgende generatie mee. En het gaat niet alleen om de namen op het veld. De erfenis van die generatie kan vele vormen hebben. Het is aan de jonge spelers om deze lijn door te trekken.” De bondscoach sloot af met zijn vertrek: “dit was mijn laatste wedstrijd als bondscoach van België.”