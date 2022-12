Rode Duivels in tranen na uitschakeling: “Vandaag hebben we het niet laten liggen”

Jérémy Doku: “Misschien had ik meer mijn best moeten doen op training”

Jérémyu Doku mocht na rust invallen en deed dat goed. Helaas voor de 20-jarige winger werden de kansen die hij mee creëerde niet afgemaakt. “Pff, dit is een heel grote ontgoocheling”, zei Doku. “We wisten dat we moesten winnen en we hebben er alles aan gedaan. We waren duidelijk de beste ploeg, maar helaas hebben we die goal niet kunnen maken. Vandaag hebben we het echter niet laten liggen. Als we de vorige twee matchen hadden gespeeld zoals vandaag, hadden we die ook gewonnen en waren we door. Nu niet en dat is heel teleurstellend. Niet alleen voor de mensen in België, ook voor ons. We waren naar Qatar gekomen om beter te doen dan vier jaar geleden. Om het WK te winnen. En nu liggen we er al uit.”

“Toch zie ik dit niet als het einde van de gouden generatie. Zelf ben ik nog heel jong en er komen heel wat talentvolle jongens aan die ook hun best gaan doen. Ik had op dit WK ook al op meer minuten gehoopt, want ik was klaar om vanaf de eerste wedstrijd te spelen, maar de coach maakt zijn beslissingen. Misschien had ik meer mijn best moeten doen op training.” (dvd)

Jan Vertonghen gaat door als Rode Duivel: “Als je niet scoort, win je niet”

“We zijn heel ontgoocheld, we hebben alles gegeven”, vertelde Jan Vertonghen voor de microfoon van RTBF. De 35-jarige recordinternational liet verder weten dat hij doorgaat als Rode Duivel.

“Vooral door de tweede wedstrijd (0-2 nederlaag tegen Marokko) grijpen we naast de kwalificatie”, aldus de 35-jarige verdediger. “Vandaag hadden we kansen, meer dan in de eerste twee wedstrijden samen, en we scoren niet. Als je niet scoort, win je niet.”

De Rode Duivels verlaten het toernooi na hun beste groepsmatch in Qatar. De voorbije dagen leken er spanningen te zijn binnen de groep. “We zijn trots om Belgen te zijn, we hebben alles gegeven. Je hoeft niet met iedereen bevriend te zijn om te winnen. Je hebt geen team met 26 vrienden. Je moet de juiste mentaliteit hebben, op het terrein komen om te winnen.”

Vertonghen wist toen nog niet dat Roberto Martinez even later zou opstappen, en hoopte eigenlijk dat hij leef. “Hij is altijd heel goed voor ons geweest, gaf ons vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid...”

Timothy Castagne: “Jammer voor Martinez dat het zo moet eindigen”

“We wisten het niet maar er was wel een gevoel dat hij ging stoppen”, aldus Timothy Castagne, die wel al ingelicht was over het afscheid van Martinez. “Het is jammer dat het zo moet eindigen, met zo’n mislukking. Hij heeft het Belgisch voetbal veel bijgebracht. De laatste jaren waren topjaren voor het Belgisch voetbal. We moeten deze ontgoocheling gebruiken om vooruitgang te boeken, zodat dit nooit meer gebeurt. Of de nieuwe coach al in de staf zit? We hebben grote spelers maar het kan ook goed zijn om iemand van buitenaf te hebben. Geen idee.”

Leander Dendoncker: “Bondscoach was emotioneel”

“Of de bondscoach iets gezegd heeft? Neen, de trainer heeft ons wel bedankt na de wedstrijd”, vertelde Dendoncker. “Hij was wat emotioneel. Logisch na zo’n wedstrijd. Er zijn spelers die gaan stoppen. Dit is het einde van een tijdperk, waarin we als land geen prijs hebben gewonnen. Dat is de grootste ontgoocheling. Maar goed, er waren ook mooie momenten, maar ook mindere.”

Dendoncker stak ook Romelu Lukaku een hart onder de riem. “We moeten nu niet schieten op Romelu. Hij heeft al genoeg belangrijke goals gemaakt voor ons. Het is jammer voor hem. Hij was er natuurlijk ook kapot van. Net als iedereen.”

Luka Modric: “We wisten tegenover wie we stonden”

Luka Modric werd na afloop van de alles-of-nietswedstrijd tussen België en Kroatië verkozen tot Man van de Match. Met de Kroaten mag hij naar de achtste finales op dit WK, voor de Duivels is de vroegtijdige uitschakeling een feit.“Eerst en vooral denk ik dat wij verdiend naar de tweede ronde gaan”, aldus Modric tijdens het persmoment. “We hadden een moeilijke wedstrijd, maar bleven toch overeind. We wisten tegenover wie we stonden, onze coaches hadden ons uitgebreid ingelicht. De tactiek was klaar. Op zich hoefden we ons ook niet al teveel aan te passen, we spelen vaak op deze manier. We zijn eerder consistent en mogen verdiend een ronde verder. Wie dan ook de tegenstander wordt, Duitsland, Spanje, Costa Rica of Japan, ze zullen het allemaal moeilijk hebben tegen Kroatië.”

Martinez troost Vertonghen. — © BELGA

Ook Toby Alderweireld stak zijn ontgoocheling niet weg. — © BELGA

Woorden van troost voor Toby. — © BELGA

Een ontgoochelde Kevin De Bruyne. — © BELGA

De vertwijfeling bij Hazard. — © BELGA

Martinez met woorden voor Doku. — © BELGA