Toby Alderweireld hint op afscheid bij Rode Duivels: “De laatste weken zijn moeilijk te verwerken”

“Zo kort na de wedstrijd is het moeilijk om iets deftigs te zeggen over hoe ontgoocheld we zijn maar het spreekt voor zich dat we enorm teleurgesteld zijn dat we niet naar de volgende ronde gaan”, sprak de verdediger van Antwerp. ““Mijn gevoel is moeilijk te beschrijven. We hebben een heel ander België gezien. We speelden met ons hart. Met iets meer geluk en kwaliteit ga je naar de volgende ronde. Vandaag creëerden we genoeg om te scoren, de vorige twee wedstrijden helemaal niets. De wedstrijd tegen Marokko heeft ons in een heel moeilijk parket gebracht.”

Het was een emotionele rollercoaster geworden de voorbije weken, gaf de ervaren Rode Duivel toe. “De laatste weken is er veel geschreven. We lezen dat ook en dat kruipt niet in de koude kleren. Jan Vertonghen - mijn beste vriend in het voetbal - en ik hebben toch getoond dat wij op dit niveau onze bijdrage kunnen leveren. Twee clean sheets op drie matchen, dan doe je het goed.”

Vijftien jaar alles gegeven

Het is tijd voor bezinning, vond Alderweireld. “Ik ga nu naar huis en ik ga met mijn familie bekijken wat ik ga doen, of ik stop. Ik heb vijftien jaar alles gegeven voor de nationale ploeg. Alles! Alles! En ik deed dat met trots. Ik ben trots deel te mogen uitmaken van deze generatie. De laatste weken zijn wel moeilijk te verwerken. Je probeert dat wel van je af te zetten maar dat kost veel energie. Ik ben het met veel dingen niet eens. De ouderen hebben laten zien dat ze hun mannetje konden staan. Er is ook Antwerp waar ik mijn liefde, energie en tijd wil aan geven. Ik ga erover nadenken.”

Alderweireld wist toen nog niet dat Roberto Martinez zijn afscheid van de Rode Duivels zou aankondigen. “Ik heb het volste vertrouwen in hem maar het is lastig. Ik weet niet wat hij gaat doen, ik weet niet wat andere spelers gaan doen. Ik ben heel trots om onder hem te hebben mogen spelen, ik ben trots op de kansen die ik gekregen heb. Ik ga hem daarvoor eeuwig dankbaar blijven, wat zijn keuze ook mag zijn.”

Jan Vertonghen: “Ga geen snelle beslissing nemen”

Jan Vertonghen (35) knokte tegen Kroatië voor wat hij waard is. De verdediger van Anderlecht hield samen met zijn collega’s en een uitstekende Courtois de nul, maar dat mocht niet baten. De Rode Duivels moeten het toernooi verlaten. “Ik ben natuurlijk zeer zeer ontgoocheld”, zei Vertonghen. “We hebben alles gegeven voor België, voor de groep en voor de coach, maar het was jammer genoeg niet voldoende. We lieten het niet in deze match liggen. Er waren kansen genoeg, meer dan in de twee vorige duels, maar we kregen het niet voor mekaar.”

Een knuffel voor Jan Vertonghen van Roberto Martinez. — © BELGA

Voor recordinternational Jan Vertonghen betekende de match tegen Kroatië zijn 145ste cap. Hij denkt er vooralsnog niet aan om een punt achter zijn carrière als international te zetten. “Ik was nog niet klaar om naar huis te keren. Het gevoel waarmee we van het veld stappen, biedt wel perspectief, maar dat neemt niet weg dat we hier meer van verwachten. Zelf ga ik even alles op een rijtje zetten, maar ik voel me eigenlijk nog echt supergoed, ook al denkt misschien niet iedereen daar zo over. Ik ben nog altijd supertrots om voor België te spelen en om die jongere spelers te omringen. Niet alles gaat vanzelf, maar dat hoeft ook niet. Ik ga zeker geen snelle beslissing nemen nu. Er wordt gezegd dat dit het einde van een generatie is, maar dat komt zeker niet van mij. Er zijn nog veel goeie talenten. Dat hebben ze ook laten zien op dit WK. Ik denk dat ze laten zien hebben dat de toekomst er beter uitziet dan een jaar geleden.”

De spelersgroep was nog voor de wedstrijd tegen Kroatië op de hoogte dat dit toernooi het einde zou betekenen van de periode als bondscoach van Roberto Martinez. “Dat heeft hij tijdens het toernooi al aangekondigd. Dat heeft geen effect gehad op onze prestatie. Alle jongens hebben heel veel respect voor hem. Hij gaf ons veel vrijheid en verantwoordelijkheid, maar dit is een beslissing van hemzelf.”

Vertonghen kwam ook terug op de situatie die zich na de verloren wedstrijd tegen Marokko in de kleedkamer afspeelde. Volgens sommige bronnen zou er toen een verhitte discussie ontstaan zijn waarbij het bijna tot een handgemeen kwam. “Dat was zwaar overdreven”, gaf Vertonghen mee. “In de groep viel dat allemaal mee. Als je wint, danst iedereen op tafel. Verlies je, dan is er nu eenmaal onenigheid. We hoeven niet allemaal vrienden te zijn, sommigen zijn dat, anderen gewoon goede collega’s. Iedereen kan nog door één deur. Er heeft niemand neus aan neus gestaan. Dat gaat ook niet(grijnst).”

Vertonghen liet zich zelf ook uit en noemde de aanval te oud toen er tegen Marokko niet gescoord werd, in navolging van Eden Hazard die de verdediging ook al ‘traag’ had genoemd en De Bruyne die de verdedigers het etiket ‘niet meer zo snel had opgekleefd’. “Dat was een emotionele reactie van mij. Dat had ik niet moeten doen. Dat was niet per se aan Kevin gericht. Er is veel gezegd en als ik slecht speel, dan is dat ook zo en mag dat gezegd worden. Ik heb het er ook met Hazard over gehad en in tegenstelling tot wat velen denken, hebben wij nog altijd een heel goede band.”