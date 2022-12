Hoe zet je Brazilië een hak? Op weg naar het WK in Italië in 1990 heeft Roberto Rojas, de bekende doelman van Chili, zo zijn eigen plan. Een plan dat hem zijn bloed én zijn carrière zal kosten. Hoe een keeper, een Playboymodel, een scheermesje en een alerte fotograaf mekaar vonden in het grootste bedrog uit de WK-geschiedenis.