CEO van de voetbalbond reageert op ontslag Martinez: “Roberto laat een enorme erfenis na”

“We bedanken Roberto Martinez voor alles wat hij gepresteerd heeft met deze Gouden Generatie, als coach en als technisch directeur”, reageerde Bossaert. “Vier opeenvolgende jaren op nummer 1 van de FIFA-ranking, een bronzen medaille op het WK 2018, kwalificaties voor het EK in 2021, de Final Four van de Nations League in 2021 en nu ook het WK 2022 in Qatar. Met zijn team heeft Roberto een enorme erfenis achtergelaten waar de volgende generaties schatplichtig aan zijn.”

De Spanjaard maakte van de voetbalbond een modern bedrijf. “Analyse, vorming, scouting, de begeleiding van spelers die de stap naar het trainerschap willen zetten”, aldus Bossaert in een persbericht. “Ook zijn bijdrage in de uitbouw van het ultramoderne bondsgebouw in Tubeke was enorm. Maar we willen hem vooral bedanken voor de familiale sfeer die hij bij de Rode Duivels creëerde. Roberto was een waardig ambassadeur voor het Belgische voetbal. De voetbalbond zal Roberto enorm missen en we wensen hem het allerbeste toe voor de toekomst.”