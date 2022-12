Nieuwe studie slaat alarm over de vergrijzing: “Als er niets verandert, komen we tegen 2030 echt in de problemen”

Er wordt te weinig gedaan om de vergrijzing tegen te gaan, dat zegt ING-econoom Philippe Ledent. In een nieuwe studie haalt hij drie pijnpunten aan die de regering moet aanpakken. “We kijken altijd maar naar overheidsfinanciën. Maar we moeten de vergrijzing op veel meer vlakken aanpakken.”

De babyboomers stromen langzaam maar zeker de arbeidsmarkt uit en dat zet extra druk op onze sociale zekerheid. In 2019 bedroegen alle sociale uitgaven samen 24,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Tegen 2030 zal dat oplopen tot 27 procent van het bbp, als we er van uitgaan dat het bbp groeit zoals nu voorspeld wordt. “In hypotheses gaan we er van uit dat de economie sterker groeit dan de realiteit nu aantoont”, zegt Ledent. “De projecties van 2002 hebben we bijvoorbeeld niet gehaald.”

De econoom wijst erop dat de overheid niet voldoende maatregelen neemt om die vergrijzingsgolf op te vangen. “We kijken altijd naar de pensioenen, de overheidsfinanciën. Dat is logisch en dat moeten we ook blijven doen. Maar we moeten ook op andere vlakken dringend bijbenen om die vergrijzing op te vangen.”

Hij benoemt drie pijnpunten. In de eerste plaats is er de participatiegraad, het deel van de actieve bevolking die aan het werk is. “De veronderstelling is dat we naar 75 tot zelfs 80 procent werkzaamheidsgraad gaan. Dat is bijzonder hoog en daar zitten we nog helemaal niet. De regering moet maatregelen nemen als ze dat percentage wil halen tegen 2030”, zegt Ledent. “Zeker bij de 55-plussers, waar 58 procent aan het werk is, ligt de werkzaamheidsgraad volgens mij veel te laag. Die mensen moeten geactiveerd worden. En gaat niet vanzelf gebeuren.” Dat stelt ook de Studiecommissie voor de Vergrijzing die jaarlijks de situatie tegen het licht houdt.

Meer verdienen

Maar er is meer dan mensen aan het werk krijgen. Ze moeten ook de ‘juiste jobs’ uitvoeren om de productiviteit in ons land te verhogen. “Cru gezegd: lage lonen leveren weinig op voor de staatskas en hebben, los van hun maatschappelijk belang, een kleine toegevoegde waarde. Er moeten dus jobs gecreëerd worden waar mensen meer kunnen verdienen, zodat er ook meer naar de staatskas vloeit. Ik zie mogelijkheden in de IT-sector bijvoorbeeld. Daar zijn jobs gecreëerd, maar niet voldoende.”

Tot slot moeten we ook meer investeren in de zorgsector. “Al die mensen die nu uitstromen hebben straks ook een vorm van zorg nodig. Hetzij in een woon-zorgcentrum, hetzij in een serviceflat, hetzij met hulp thuis. Wat dat precies moet worden, is een ideologische discussie en een politieke beslissing. Maar er moet wel nu geïnvesteerd worden om die mensen op termijn op te vangen.” Ledent stelt dat de volgende regering van vergrijzing absoluut een prioriteit moet maken. “Anders komen we tegen 2030 echt in de problemen.”