Banken roepen op om kleingeld te komen inwisselen, maar hoe zit dat juist? Moet je ervoor betalen, of krijg je er net iets voor?

Banken en winkels roepen op om meer kleingeld in circulatie te brengen of naar de bank te brengen. Want ze hebben centjes te kort omdat we er amper nog mee betalen én nieuwe maken moeilijk is omwille van het grondstoffentekort door de oorlog in Oekraïne. Maar kost dat inruilen aan een bankloket je dan geen geld? “Dat is een misverstand dat leeft bij veel mensen”, klinkt het. Hoe het zit bij jouw bank, lees je hier.