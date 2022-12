De uitslag van België - Kroatië was van ondergeschikt belang voor (ex-)bestuurders Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Michel Louwagie, Patrick Janssens en co. Donderdag kwam aan het licht dat ze hun nakend strafproces in het grote voetbalschandaal Propere Handen (mogen) afkopen. In ruil voor een geheime som ontsnappen ze aan vervolging.