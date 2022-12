Vlaams Belangers met bier bekogeld en duw- en trekwerk bij omstreden lezing van Filip Dewinter

Er is donderdagavond duw- en trekwerk uitgebroken bij een omstreden lezing van Vlaams Belang-boegbeeld Filip Dewinter aan de UGent. Tegenstanders probeerden de toegang te blokkeren, maar de lezing kon onder politiebegeleiding uiteindelijk toch starten.

Dewinter kwam donderdagavond naar de UGent, om er op uitnodiging van de Vlaamsgezinde KVHV te komen spreken. Zijn komst is omstreden: de lezing verhuisde om veiligheidsredenen al naar een andere campus, en tegelijk trok een protestmars door de stad.

De politie was met veel mensen aanwezig in de Universiteitsstraat, waar Dewinter kwam spreken op de campus van de rechten. Aan de ingang van het gebouw brak duw- en trekwerk uit toen tegenstanders de bezoekers probeerden te verhinderen de zaal te betreden. Een groep Vlaams Belangers, onder wie parlementslid Filip Brusselmans, werd met bier en roze glitter bekogeld.

Dewinter werd langs een zijingang binnengelaten. — © De Gentenaar

Tientallen tegenstanders bleven de trappen van het gebouw blokkeren. Maar toen het te grimmig werd, en er geduwd en getrokken werd, kwam de politie tussenbeide. Agenten in burger praatten op de twee groepen in en konden de situatie onder controle te houden.

Tegenstanders blokkeerden de toegang. — © De Gentenaar

Dewinter zelf werd via een zijingang en onder politiebegeleiding binnengelaten in het gebouw. Bezoekers die de lezing wilden volgen, werden uiteindelijk druppelsgewijs in de aula gelaten.

Het zaaltje liep helemaal vol, maar Dewinter kreeg meteen de volle laag toen hij het spreekgestoelte betrad. Tegenstanders scandeerden de hele tijd leuzen, waardoor er nauwelijks een woord te verstaan was van de uiteenzetting.

Dewinter krijgt volle laag bij de start van de lezing. — © De Gentenaar

Dewinter kwam aan de universiteit zijn nieuwe boek over ‘omvolking’ voorstellen, een zeer betwiste theorie over migranten. In Antwerpen en Kessel-Lo zorgde de komst van Dewinter al voor kleine incidenten, toen er tegenbetogers kwamen opdagen.

Net voor de lezing werden in de Gentse binnenstad negen mensen bestuurlijk gearresteerd, aan het Koophandelsplein, voor het verstoren van de openbare orde. Dat waren deelnemers van de tegenbetoging.