Piek avondspits anderhalf uur vroeger dan normaal: “Mensen vroeger op de baan om match Rode Duivels mee te pikken”

Probeerden we allemaal wat vroeger naar huis te keren om de match van de Rode Duivels mee te pikken? Als we naar de files op de Vlaamse snelwegen kijken, lijkt het daar toch op. De piek van de avondspits lag namelijk anderhalf uur vroeger dan normaal.

“Het is geen exacte wetenschap, maar ik denk dat we er toch mogen vanuit gaan dat er een link is”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Onze Rode Duivels namen het om 16.00 uur op tegen Kroatië en voor velen was het daardoor een erg moeilijk uur om naar de match te kijken. Maar volgens Bruyninckx heeft de match toch wel een effect gehad op het verkeer op de Vlaamse snelwegen donderdagavond. “Het was eigenlijk een rustige avondspits. Op de piek stond er 100 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. Dat is eigenlijk aan de rustige kant voor een donderdag”, zegt hij. Hij verduidelijkt dat er natuurlijk op de traditionele plekken wel wat file stond en dat er ook een incident met een defecte vrachtwagen was op de E313. “Maar voor de tijd van het jaar was het rustig.”

Opvallend is volgens Bruyninckx ook dat de piek van de avondspits heel vroeg viel. “Die was er al om 16.00 uur. Normaal zit die rond 17.30 uur. Anderhalf uur vroeger dus. Het is geen wetenschap, maar alles wijst er toch op dat veel mensen de moeite hebben gedaan om vroeger thuis te geraken om de match - of toch een stuk ervan - mee te pikken. En dat heeft de mensen vroeger dan normaal op de snelweg richting huis gebracht.” (sgg)