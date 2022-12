Kanye West geeft schokkend interview en prijst Adolf Hitler: “Ik vind hem wel leuk”

Kanye had zich op een opmerkelijke manier uitgedost voor de uitzending van het extreemrechtse platform Infowars. Zo was zijn gezicht volledig verscholen achter een masker. “Iedere mens heeft iets van waarde”, zei de Amerikaanse rapper. “Ook Hitler werd christelijk geboren. Ik zie ook goede dingen aan Hitler. Deze man heeft de snelwegen uitgevonden. Net als de microfoon, waarvan ik als muzikant gebruik maak. Je mag niet luidop zeggen dat hij ooit iets goeds heeft gedaan, en daar ben ik helemaal klaar mee.”

Toen Jones vervolgens naar een reclameblok wilde overschakelen en opmerkte dat hij niet van nazi’s hield, kwam Ye tussenbeide. “Ik vind hem wel leuk”, zei de ex van Kim Kardashian. Ook maakte hij antisemitische grapjes over de Israëlische politicus Benjamin Netanyahu.

Na de advertenties benadrukte Ye dat “we moeten stoppen met de nazi’s steeds opnieuw te beledigen”. “Ik hou niet van het woord ‘kwaad’ naast nazi’s”, zei hij. “Ik hou van joodse mensen, maar ik hou ook van nazi’s.”

De Amerikaanse entertainmentsite TMZ schrijft dat Kanye duidelijk “een ernstige zenuwinzinking” heeft. Op Twitter wordt heftig gereageerd op de uitspraken van Ye. Sommigen menen dat presentator Alex Jones misbruik maakt van de wankele geestelijke gezondheid van Kanye West, anderen hekelen het antisemitisme dat West tentoonspreidt.

Eind oktober meldden zich verschillende oud-medewerkers van Kanye bij CNN met het bericht dat de muzikant gefascineerd zou zijn door Hitler. De rapper had zelfs zijn album naar hem willen vernoemen.

Vorige maand werd West gespot in de Mar-A-Lago golfclub van de voormalige president Donald Trump, waar hij hem naar eigen zeggen vroeg om zijn running mate te worden. Dat nam Trump hem niet in dank af. “Hij begon tegen me te schreeuwen en zei dat ik ga verliezen”, verkondigde West in een video getiteld ‘Mar-A-Lago Debriefing’.

Hij kreeg eerder een storm van kritiek over zich heen toen hij op de Paris Fashion Week kwam opdagen met een ‘White Lives Matter’ t-shirt, een uitspraak die gebruikt wordt als tegenreactie tegen de Black Lives Matter-beweging. Wat later zetten verschillende grote merken zoals Adidas en Balenciaga hun samenwerking met de rapper stop, omdat hij online antisemitistische opmerkingen bleef plaatsen.

Alex Jones, bekend van zijn platform Infowars, werd in oktober veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van bijna een miljard dollar wegens zijn valse beweringen over de schietpartij in de Sandy Hook-basisschool in 2012. De complotdenker deed de schietpartij op zijn fakenewskanaal en zijn drukbeluisterde podcast ‘The Alex Jones Show’ meermaals af als een hoax. De gebeurtenis zou in scène gezet zijn met acteurs om de wapenlobby in diskrediet te brengen. Volgens de nabestaanden werden zij daarop jarenlang lastiggevallen en ontvingen ze zelfs doodsbedreigingen. Jones van zijn kant haalde er profijt uit.