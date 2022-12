Voor verkrachting veroordeelde prof KU Leuven haalt slagje thuis

Filip D. (64), de hoogleraar van de KU Leuven, die in eerste aanleg schuldig werd bevonden aan het misbruiken van een jonge studente, heeft in beroep een eerste juridische slag thuisgehaald. Hij vroeg bij monde van zijn advocaten Sven Mary en Elisa Van Bocxlaer, inzage in de medische dossiers van de jonge vrouw.

Op die manier wil de veroordeelde professor achterhalen wat ze wanneer verklaarde aan haar dokters en psychiaters. Daarnaast volgt er nu een psychiatrisch onderzoek van Filip D. zelf. De professor had hierom gevraagd, nadat hij in het vonnis als seksueel roofdier en pervert werd weggezet. Ook een omstreden getuige zal opnieuw verhoord worden. De rechtbank ging driemaal in op zijn vragen. In mei 2023 gaat het proces verder. In eerste aanleg kreeg hij 4,5 jaar cel opgelegd.

