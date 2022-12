Een Waalse politicus die in een Vlaamse krant over het WK voetbal lult: ach, moet kunnen, toch? MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez (36) is nu eenmaal bezeten door het spelletje. Vandaag blikt hij terug op de uitschakeling van de Belgen en schuift hij Vincent Kompany – weliswaar aan de slag bij Burnley – naar voor als nieuwe bondscoach.