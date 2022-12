Deze week had hij nog de handen vol om – vanuit zijn praktijk in Bornem – de brokken te lijmen tussen onze Duivels in Qatar. Zijn consultatieruimte is ook de plek waar sportpsycholoog Jef Brouwers, met notitieboekje bij de hand, naar de beslissende groepswedstrijd tegen Kroatië keek. Hij zag dat zijn groepsgesprek van eerder deze week loonde, maar ook te laat kwam.