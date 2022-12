Zelfs de BV’s zijn niet meer veilig tijdens ontslagronde bij VRT: wilde openbare niet net méér sterke vrouwen? En waarom moeten ze weg?

Bijltjesdag wordt bijltjesweek. Nadat de VRT vijftig medewerkers de laan uitstuurde, kreeg de grote ontslagronde donderdag een gezicht. Of drie, want ook Saartje Vandendriessche (47), Tomas De Soete (46) en zelfs coryfee Geena Lisa (50) moeten vertrekken. Vooral het vertrek van twee ‘leading ladies’ valt op, want wilde de VRT niet net meer sterke vrouwen? En de directie slikt nog meer kritiek.