Elon Musk wil gebruikers tonen hoe vaak tweets bekeken zijn

Volgens Musk zou daarmee hetzelfde voor tweets gaan gelden als voor video’s, waarop het aantal weergaven al te zien is. Dat betekent dat Twitteraars kunnen bijhouden hoe populair een tweet is, los van het aantal reacties, retweets en likes dat het bericht krijgt.

Musk communiceerde de afgelopen tijd al vaker via Twitter over de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Zo meldde hij eind november dat het platform er recordaantallen nieuwe gebruikers had bijgekregen. In diezelfde week liet Musk in een tweet weten dat gebruikers van Twitter zich weer konden inschrijven voor de abonnementsdienst om een vinkje bij hun naam te krijgen. Eerder leidde het besluit om 8 dollar te vragen voor een blauw vinkje tot enorme chaos, toen allerlei mensen een abonnement op die dienst namen en zich voordeden als bedrijven, sterren en politici.

LEES OOK. Elon Musk trekt staart in over Apple: “Was misverstand”

De Amerikaanse krant The Wall Street Journal berichtte op zijn beurt dat Twitter adverteerders probeert over te halen hun uitgaven te verhogen. Zo zou het socialemediaplatform het bedrag dat adverteerders spenderen, met een minimum van 500.000 dollar, in sommige gevallen willen aanvullen tot een maximum van 1 miljoen dollar. Dat zou staan in een e-mail van Twitter die de krant inzag, gericht aan reclamebureaus. Volgens ingewijden zou het een poging zijn om bedrijven naar het platform te trekken, nadat veel ondernemingen zich eerder hadden teruggetrokken na de komst van Musk.