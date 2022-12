New York en Singapore zijn duurste steden ter wereld

In het lijstje van de duurste steden ter wereld bezet New York voor het eerst, samen met de Aziatische stadstaat Singapore, de eerste plaats. En dat heeft alles te maken met de wereldwijde crisis van de gestegen levensonderhoudskosten en de sterke dollar, maakte het Britse magazine Economist bekend.

“De prijzen (in lokale valuta) zijn in een jaar tijd met gemiddeld 8,1 procent gestegen in 172 grote steden wereldwijd”, staat te lezen in het 2022 Cost of Living Report, dat donderdag door het Britse tijdschrift wordt gepubliceerd. Het gaat naar verluidt om de hoogste stijging van de afgelopen 20 jaar. De toename is onder meer een gevolg van de oorlog in Oekraïne en van de aanhoudende coronabeperkingen, die – vooral met betrekking tot energie en voeding – de bevoorradingsketens verstoren.

New York en Singapore nemen in de huidige ranking de plaats in van het Israëlische Tel Aviv, dat vorig jaar het lijstje van duurste steden aanvoerde maar nu zakt naar de derde stek, gevolgd door Los Angeles en Hongkong, die samen op vier staan. De top tien wordt vervolledigd door Zürich (6), Genève (7), San Francisco (8), Parijs (9) en, op een gedeelde tiende plaats, Kopenhagen en Sydney. Damascus (172) en Tripoli (171) blijven de goedkoopste steden.

Brussel bij sterkste dalers

Moskou en Sint-Petersburg zijn de sterkste stijgers op de ranglijst, onder invloed van westerse sancties en een dynamische energiemarkt die de roebel ondersteunt, merkt The Economist op. Zo stijgt de Russische hoofdstad met 88 plaatsen naar de 37ste stek.

De meeste andere Europese steden dalen doordat de energiecrisis en de haperende economieën op de euro en de lokale valuta’s drukken. Onder de tien sterkste dalers in de rangschikking vinden we naast onder andere Stockholm, Luxemburg en Lyon ook Brussel. Onze Belgische hoofdstad zakt liefst 28 plaatsen en belandt op nummer 64.