Belg Stef Vandevelde (29) vermist in Sydney: “We zijn heel ongerust over hem”

De 29-jarige Belg Stef Vandevelde is vermist in de Australische grootstad Sydney. De politie van New South Wales heeft vrijdag een opsporingsbericht verspreid voor de man, die al vier jaar in Australië woont.

“Stef werd het laatst gezien op dinsdag 29 november rond 14.30 uur, wandelend in Elizabeth Street in het centrum van Sydney. Toen zijn familie en vrienden hem niet konden bereiken, werden agenten van de politieafdeling van Sydney ingelicht en begonnen ze een onderzoek naar zijn verblijfplaats”, verklaart de politie van New South Wales, de deelstaat waarin Sydney ligt.

“Stef wordt omschreven als een blanke man, zo’n 175 à 180 cm groot, gemiddeld gebouwd, met blond haar en een baard”, volgens het opsporingsbericht. “Hij werd het laatst gezien in een donkerblauwe short en witte Nike sneakers. Hij komt vaak in het centrum van Sydney en de buurten Ultimo en Bardwell Park.” De politie vraagt iedereen met informatie om dringend contact op te nemen met het politiekantoor van Sydney of Crime Stoppers.

Zus op bezoek bij hem

Ook de vrienden van Stef vragen op Facebook om uit te kijken naar de man. “Als iemand rond het centrum van Sydney Stef gezien heeft, laat ons dan iets weten, want we zijn heel ongerust over hem”, schrijft zijn voormalige collega en goede vriendin Laura Sammé.

“Ik heb geen idee waar hij is”, vertelt ze ons. “Ik ontdekte gisterochtend dat hij vermist is omdat ik zijn noodcontact ben.” Volgens Sammé is de zus van Stef momenteel ook in Sydney. Ze kwam er haar broer bezoeken.

De politie staat in contact met Stefs familie. “Hij is op dit moment nog vermist en alle onderzoeken zijn aan de gang. Het gaat om een combinatie van fysieke zoekacties en onder andere het bekijken van beelden van bewakingscamera’s”, volgens een woordvoerder van de politie vrijdagnamiddag plaatselijke tijd.

Stef Vandevelde studeerde volgens informatie op zijn Facebookprofiel aan de KU Leuven en het Qasid Arabic Institute in Jordanië. Hij verhuisde in 2019 naar Australië en ging als onderzoeksassistent aan de universiteit van Melbourne aan de slag. Sinds juli 2020 woont hij in Sydney, waar hij bij een cateringbedrijf werkt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen