Zelenski wil komaf maken met invloed van Russische kerk in Oekraïne

De Oekraïense veiligheidsdiensten vielen afgelopen week binnen in een Orthodox klooster in Kiev, op verdenking van “activiteiten” van Russische actoren. — © AFP

De Oekraïense president Volodimir Zelenski wil komaf maken met de invloed van de Russisch-orthodoxe kerk op het geestelijke leven in zijn land. Oekraïne moet zijn onafhankelijkheid ook op religieus gebied verdedigen, verklaarde het staatshoofd in zijn dagelijkse videoboodschap donderdagavond. “We zullen nooit toestaan dat iemand een imperium vormt binnen de Oekraïense ziel”, klonk het.

Het patriarchaat van Moskou van de Russisch-orthodoxe kerk heeft van oudsher een sterke invloed in Oekraïne en claimt er talrijke heiligdommen. De Russisch-orthodoxe patriarch Kirill steunt de oorlog van Kremlinleider Vladimir Poetin tegen Kiev.

Tijdens een vergadering van de Nationale Veiligheidsraad donderdag is gebleken dat religieuze kringen in Oekraïne er nog talrijke banden op nahielden met de Russische agressor, zei Zelenski. Daarom, vervolgde hij, moet er een wet komen die het onmogelijk maakt voor religieuze organisaties die banden hebben met invloedssferen binnen de Russische Federatie om actief te zijn in Oekraïne. Bovendien moet de leiding van de Oekraïens-orthodoxe kerk door een godsdienstexpert worden gescreend op banden met het patriarchaat van Moskou.

Kritiek van Rusland

Er moet daarnaast nagegaan worden of religieuze organisaties aan alle voorwaarden voldoen om het onroerend goed te gebruiken op het grondgebied van het Nationaal Historisch en Cultureel Reservaat Kiev-Petsjersk. De veiligheidsdiensten moeten tevens intensiever maatregelen nemen om “de subversieve activiteiten van de Russische speciale diensten in de religieuze omgeving van Oekraïne te identificeren en tegen te gaan”. “En persoonlijke sancties toepassen - de achternamen zullen binnenkort bekend worden gemaakt.”

Zelenski wil ook de Staatsdienst voor Etnopolitiek en Gewetensvrijheid hervormen en meer bevoegdheden geven, zodat “de belangen van de Oekraïners en de staat worden beschermd”, benadrukte hij. “Met deze en andere beslissingen zullen wij de geestelijke onafhankelijkheid van Oekraïne waarborgen.” Volgens de president moet het land “omstandigheden creëren waarin geen actoren die afhankelijk zijn van de agressorstaat de kans krijgen om Oekraïeners te manipuleren en Oekraïne te verzwakken van binnenuit”.

Het kwam Zelenski al meteen op een beschuldiging van Moskou te staan dat hij de godsdienstvrijheid beperkt.